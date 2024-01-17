Klasemen Sementara Piala Asia 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia Juru Kunci, Thailand di Puncak!

KLASEMEN sementara Piala Asia 2023 usai matchday pertama bisa Anda lihat di akhir artikel. Timnas Indonesia sementara menjadi juru kunci Grup D usai menelan kekalahan dari Irak di laga pembuka.

Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Ahmed bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB, pasukan Shin Tae-yong takluk 1-3 dari Singa Mesopotamia.

Sementara pada laga lain di Grup D, Timnas Jepang berhasil menang 4-2 atas Vietnam. Samurai Biru pun berhak berada di posisi teratas klasemen grup sementara dengan keunggulan selisih gol.

Beranjak ke grup lain, Timnas Thailand memulai perjalanan mereka di ajang Piala Asia 2023 dengan hasil positif. Skuad Gajah Perang sukses mengalahkan Kirgistan dengan skor akhir 2-0.

Thailand pun berhak berada di puncak klasemen Grup F dengan unggul selisih gol atas Arab Saudi yang juga memenangkan laga pembuka. Arab Saudi menang tipis 1-0 saat menghadapi Oman.

Sebagai catatan, Thailand menjadi satu-satunya wakil Asia tenggara yang berhasil meraih kemenangan di laga pembuka pada gelaran Piala Asia 2023 ini. Sebab, Malaysia juga menelan kekalahan telak 0-4 dari Yordania di Grup E.