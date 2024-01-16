Hasil Timnas Thailand vs Timnas Kirgistan di Piala Asia 2023: Supachai Jaided Bersinar, The Elephant War Menang 2-0!

Supachai Jaided memborong dua gol kemenangan Timnas Thailand atas Timnas Kirgistan di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

DOHA - Hasil Timnas Thailand vs Timnas Kirgistan di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Selasa (16/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Elephant War.

Kedua gol Timnas Thailand diborong oleh Supachai Jaided (26', 48'). Kemenangan ini membawa anak asuh Masatada Ishii untuk sementara duduk di puncak klasemen Grup F Piala Asia 2023 dengan tiga angka.

Jalannya Pertandingan

Kirgistan langsung mendapatkan peluang emas di menit ke-9 lewat sontekan Kai Merk yang masih melenceng tipis. Sementara Thailand harus mengalami nasib sial di menit ke-14 karena gol Supachai Chaided dianulir karena sudah dalam posisi offside.

Skuad Gajah Perang mendapat peluang emas di menit ke-21 lewat tendangan keras Suphanat Mueanta yang membentur mistar gawang. Sampai akhirnya, Thailand sukses membuka keunggulannya atas Kirgistan lewat sontekan Supachai Jaided pada menit ke-26.

The White Falcons yang tertinggal satu gol mencoba untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos. Hingga laga memasuki menit ke-35 belum ada gol tambahan yang tercipta.

Memasuki menit-menit akhir, Kirgistan terlihat masih cukup kesulitan untuk menembus solidnya pertahanan skuad Gajah Perang. Pada akhirnya, Thailand untuk sementata unggul dengan skor 1-0.

Thailand yang langsung tancap berhasil menggandakan keunggulannya di menit ke-48 lewat gol yang kembali dicetak Supachai Jaided. Sementara Kirgistan mendapatkan peluang emas untuk memperkecil kedudukan lewat sontekan Joel Kojo di menit ke-51.