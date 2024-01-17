Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luis Enrique Puas PSG Akhiri Catatan Buruk di Markas RC Lens

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:45 WIB
Luis Enrique Puas PSG Akhiri Catatan Buruk di Markas RC Lens
Luis Enrique puas PSG akhiri catatan buruk di markas RC Lens (Foto: Reuters/Abdul Saboor)
A
A
A

LENS - Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengakhiri catatan buruk usai menang atas RC Lens 2-0 pada pekan ke-18 Liga Prancis 2023-2024. Luis Enrique sangat puas dengan kemenangan timnya itu.

PSG menang meyakinkan di Stade Bollaert-Delelis, Lens, Prancis, Senin 15 Januari 2024 dini hari WIB. Dua gol tanpa balas untuk Les Parisiens dicatatkan oleh Bradley Barcola (30’), dan Kylian Mbappe (89’).

RC Lens vs PSG

Kemenangan ini mengakhiri catatan buruk PSG ketika bertandang ke markas Lens. Sekadar informasi, butuh waktu 10 tahun lamanya bagi Les Rouge et Bleu untuk menang lagi di Stade Bollaert-Delelis sejak 2014.

Usai pertandingan, Enrique mengatakan sangat puas dengan kemenangan manis itu. Ia menilai Kylian Mbappe dan kolega tampil luar biasa dalam pertandingan ini.

“Saya sangat puas dengan keseluruhan pertandingan. Saya sangat senang dengan kenyataan tidak ada pertandingan musim ini di mana tim tidak kompetitif," kata Enrique, dikutip dari Culture PSG, Rabu (17/1/2024). 

"Terutama pertandingan dengan intensitas tinggi. Kami selalu kompetitif dan malam ini tidak terkecuali,” tukas pria asal Spanyol itu. 

Halaman:
1 2
      
