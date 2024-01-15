Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil RC Lens vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Diwarnai Kartu Merah, Kylian Mbappe Cs Menang Dua Gol Tanpa Balas

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:15 WIB
Hasil RC Lens vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Diwarnai Kartu Merah, Kylian Mbappe Cs Menang Dua Gol Tanpa Balas
Laga RC Lens vs PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL RC Lens vs PSG di Liga Prancis 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kylian Mbappe cs sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga RC Lens vs PSG digelar di Stade Bollaert-Delelis, Senin (15/1/2024) dini hari WIB. Gol PSG dicetak oleh Bradley Barcola (30’) dan juga Kylian Mbappe (89’).

RC Lens vs PSG

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal laga RC Lens vs PSG. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Salah satunya didapat PSG pada menit ke-15. Marquinhos mengirim bola kepada Mbappe, tetapi bola gagal dilanjutkan menjadi gol karena Mbappe berada dalam posisi offside.

Lens sendiri tak tinggal diam. Pada menit ke-25, mereka nyaris membuka keunggulan andai serangan mereka tak dihalau Gianluigi Donnarumma.

PSG pun akhirnya bisa membuka keunggulan pada menit ke-30. Ialah Bradley Barcola yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangannya dari sisi kiri dalam kotak penalti gagal dihalau kiper lawan. PSG unggul 1-0.

Jelang akhir laga, petaka datang ke kubu Lens. Mereka harus bermain dengan 10 orang saja karena Jonathan Gradit mendapat kartu merah dari wasit.

Setelah itu, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang tanda akhir laga babak pertama ditiupkan wasit. PSG pun unggul 1-0.

Halaman:
1 2
      
