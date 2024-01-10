Nasser Al Khelaifi Blak-blakan Bongkar Penyebab Lionel Messi Enggak Betah di PSG

PARIS - Presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi akhirnya mengungkap penyebab Lionel Messi tidak betah di Parc des Princess. Menurutnya, La Pulga tidak merasakan situasi yang sama seperti di Barcelona.

Messi meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas Juni 2023. Pemain berusia 36 tahun itu kemudian bergabung dengan klub Liga Amerika Serikat, Inter Miami.

Ternyata, kabar Messi yang tidak betah benar adanya. Al Khelaifi mengungkapkan, The Messiah tidak betah karena tak merasakan situasi yang sama seperti saat bermain untuk Barcelona.

Menurut Al Khelaifi, Messi tidak merasakan diistimewakan oleh rekan setim maupun pelatih. Terlebih lagi, PSG memiliki banyak pemain bintang seperti Neymar Jr dan Kylian Mbappe.

"Saya akan mengatakan satu hal tentang Messi, dia adalah pemain terbaik di dunia dan pemain terbaik dalam sejarah,” kata Al Khelaifi dinukil dari Goal International, Rabu (10/1/2024).