Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasser Al Khelaifi Blak-blakan Bongkar Penyebab Lionel Messi Enggak Betah di PSG

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:36 WIB
Nasser Al Khelaifi Blak-blakan Bongkar Penyebab Lionel Messi Enggak Betah di PSG
Lionel Messi disebut tak betah di PSG (Foto: Instagram/@espnasia)
A
A
A

PARIS - Presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi akhirnya mengungkap penyebab Lionel Messi tidak betah di Parc des Princess. Menurutnya, La Pulga tidak merasakan situasi yang sama seperti di Barcelona.

Messi meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas Juni 2023. Pemain berusia 36 tahun itu kemudian bergabung dengan klub Liga Amerika Serikat, Inter Miami.

Lionel Messi

Ternyata, kabar Messi yang tidak betah benar adanya. Al Khelaifi mengungkapkan, The Messiah tidak betah karena tak merasakan situasi yang sama seperti saat bermain untuk Barcelona.

Menurut Al Khelaifi, Messi tidak merasakan diistimewakan oleh rekan setim maupun pelatih. Terlebih lagi, PSG memiliki banyak pemain bintang seperti Neymar Jr dan Kylian Mbappe.

"Saya akan mengatakan satu hal tentang Messi, dia adalah pemain terbaik di dunia dan pemain terbaik dalam sejarah,” kata Al Khelaifi dinukil dari Goal International, Rabu (10/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635357/hasil-asian-youth-games-2025-timnas-voli-putra-dan-putri-indonesia-kompak-libas-taiwan-lolos-ke-perempat-final-iim.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Kompak Libas Taiwan, Lolos ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/berguinho_pulih_jelang_persib_bandung_melawan_bang.jpg
Berguinho Panaskan Laga Persib Vs Selangor FC: GBLA Harus Jadi Neraka!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement