Timnas Indonesia vs Vietnam: Siap Tempur, Shayne Pattynama Ngaku Buta Kekuatan Lawan

Shayne Pattynama siap tempur untuk laga Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Shayne Pattynama mengaku siap tempur untuk Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam pada matchday dua Grup D Piala Asia 2023. Akan tetapi, eks pemain Viking FK itu buta dengan kekuatan calon lawan.

Nama Pattynama sempat menghilang selama pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki. Pemain berdarah Maluku itu diketahui sudah izin untuk meninggalkan skuad dengan alasan keluarga.

Pattynama akhirnya bisa kembali bergabung pada Minggu 14 Januari 2024. Namun, ia harus absen pada laga pertama Indonesia melawan Timnas Irak yang berkesudahan 1-3 di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Kembali bergabung, Pattynama mengaku siap tempur untuk Timnas Indonesia. Ia menegaskan kondisinya sudah oke meski harus mengejar beberapa sesi latihan akibat izin sepekan lebih.

"Ini adalah hari pertama saya latihan, saya kembali ke sini kemarin, kondisi saya tak buruk, saya harus beradaptasi dengan cuaca, di sini panas, latihan hari ini bagus, saya harus menyesuaikan diri dengan cepat,” tukas Pattynama, dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (17/1/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 25 tahun itu berharap rekan-rekannya bangkit dari kekalahan melawan Timnas Irak. Sebab, ada laga penting di depan yakni melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha.