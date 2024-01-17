Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kembali Bergabung, Shayne Pattynama Komentari Gol Kontroversial Irak ke Gawang Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |03:01 WIB
Kembali Bergabung, Shayne Pattynama Komentari Gol Kontroversial Irak ke Gawang Timnas Indonesia
Shayne Pattynama kembali bergabung dengan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Shayne Pattynama sudah kembali bergabung dengan Timnas Indonesia di kamp latihan untuk Piala Asia 2023. Eks pemain Viking FK itu langsung angkat bicara mengenai gol kedua Timnas Irak yang dianggap kontroversial.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 diwarnai gol kontroversial (Foto: Instagram/@futboll.indonesia)

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Hanya saja, gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Mohanad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir ke luar kotak penalti Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Ernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol.

Akan tetapi, insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal, situasi itu masih terjadi dalam satu sequence serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/49/1637525/jorge-martin-dipastikan-absen-di-motogp-portugal-2025-dqc.webp
Jorge Martin Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Kevin De Bruyne Cedera Parah, Napoli Kehilangan Bintang hingga Februari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement