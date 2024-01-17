Kembali Bergabung, Shayne Pattynama Komentari Gol Kontroversial Irak ke Gawang Timnas Indonesia

DOHA - Shayne Pattynama sudah kembali bergabung dengan Timnas Indonesia di kamp latihan untuk Piala Asia 2023. Eks pemain Viking FK itu langsung angkat bicara mengenai gol kedua Timnas Irak yang dianggap kontroversial.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Hanya saja, gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Mohanad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir ke luar kotak penalti Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Ernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol.

Akan tetapi, insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal, situasi itu masih terjadi dalam satu sequence serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia.