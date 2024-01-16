Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Disikat Irak 1-3, Marselino Ferdinan Enggan Larut dalam Kesedihan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |23:40 WIB
Timnas Indonesia Disikat Irak 1-3, Marselino Ferdinan Enggan Larut dalam Kesedihan
Marselino Ferdinan enggan terlalu lama larut dalam kesedihan (Foto: PSSI)
A
A
A

AR RAYYAN - Marselino Ferdinan enggan terlalu lama larut dalam kesedihan usai Timnas Indonesia takluk 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Ia langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya.

Skuad Garuda harus takluk 1-3 dari Singa Mesopotamia di Stadion Ahmad bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan karena Timnas Indonesia gagal mencuri poin di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023.

Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Marselino menegaskan tim telah berjuang maksimal demi Merah Putih. Walau begitu, ia cukup menyayangkan kekalahan Timnas Indonesia ini harus ternodai dengan adanya kontroversi terkait gol kedua Irak.

“Kami maksimalkan semuanya, kami semua berjuang demi bangsa, tapi sangat disayangkan juga pertandingan pertama ini kami kurang beruntung, ada beberapa kontroversi,” kata Marselino dalam akun instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Selasa (16/1/2024).

Untuk diketahui, gol kedua Irak dicetak oleh Osama Rashid (45+7’). Namun gol tersebut menjadi kontroversi karena berbau offside.

Halaman:
1 2
      
