Kemenangan Timnas Irak Diwarnai Gol Kontroversi, Marselino Ferdinan Protes Keras ke Wasit dan Sebut Itu Offside!

AL RAYYAN - Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023 diwarnai gol kontroversi. Akibatnya, Marselino Ferdinan protes keras ke wasit dan sebut itu offside.

Bertanding di Ahmed bin Ali Stadium, Senin (15/01/2024) Timnas Indonesia mengawali perjuangan di Piala Asia 2023 Qatar dengan sebuah kekalahan yang menyakitkan. Anak asuh Shin Tae-yong tumbang atas Timnas Irak dengan skor 1-3.

Skuad Garuda harus tertinggal terlebih dahulu setelah Mohanan Ali menjebol gawang yang dikawal Ernando Ari. Berawal dari kesalahan di lini tengah, skuad Singa Mesopotamia berhasil mengirimkan umpan terobosan yang membuat Mohanan Ali bebas untuk melakukan tendangan.

Kendati demikian, Indonesia berusaha untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses mencetak gol di menit ke 37 melalui Marselino Ferdinan.

Bermula dari aksi luar biasa Yakob Sayuri yang sukses menyisir sisi kanan, pemain PSM Makassar itu kemudian mengirimkan sebuah umpan mendatar ke kotak penalti. Marselino Ferdinan yang berdiri bebas datang dari belakang untuk menyambut umpan tersebut menjadi gol.

Skor 1-1 seharusnya bertahan hingga turun minum. Akan tetapi, sebuah gol kontroversi terjadi di masa injury time babak pertama yang sangat merugikan Indonesia.

Gol tersebut berawal dari terjadinya sebuah kemelut di area kotak penalti Indonesia. Salah seorang pemain Irak kemudian mengirimkan umpan kepada rekannya yang berada di dalam posisi offside. Umpan tersebut berhasil ditanduk, namun gagal menjadi gol karena halauan dari Ernando Ari.

Namun akibat momen tersebut, Irak berhasil membangun gelombang serangan berikutnya dan sukses mencetak gol kedua. Wasit sejatinya telah mengecek VAR, namun anehnya gol Osama Rashid tetap disahkan.