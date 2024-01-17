Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Beltrame Tak Masalah Digeber Latihan Berat di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:46 WIB
Stefano Beltrame Tak Masalah Digeber Latihan Berat di Persib Bandung
Stefano Beltrame (93) tak masalah dengan menu latihan berat di Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Stefano Beltrame tak masalah jalani latihan berat yang selama ini diterapkan tim pelatih Persib Bandung. Apalagi, menu tersebut diberikan demi kesiapan tim jelang bergulirnya lagi Liga 1 2023-2024.

Seperti diketahui, Beltrame baru bergabung pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Ia sejauh ini baru memainkan tiga pertandingan bersama Persib.

Stefano Beltrame debut bersama Persib Bandung melawan PSM Makassar (Foto: Persib Bandung)

Oleh karena itu, Beltrame tak masalah harus melahap menu latihan yang agak berat. Ia berkeinginan Persib bisa lebih siap ketika Liga 1 2023-2024 digulirkan kembali pada Februari mendatang.

“Ya, kami bersiap untuk sisa musim ini dan kami ingin dalam kondisi siap bulan ini. Ini memang akan sulit dan berat, tapi kami harus melakukannya dan berada dalam kondisi siap,” ujar Beltrame kepada awak media di Stadion Sidolig, dikutip pada Rabu (17/1/2024).

Gelandang asal Italia itu merasa program yang diberikan akan memberikan dampak positif baginya. Dengan begitu, Beltrame yakin akan lebih siap menghadapi pertandingan.

“Ini justru lebih bagus bagi saya. Saya juga banyak berlatih selama libur di Italia dan sekarang melanjutkan itu di sini. Jadi lebih baik bagi saya untuk mencapai kondisi terbaik,” tukas Beltrame.

Terkait hubungannya dengan pemain Persib lain di lini depan, Beltrame merasa semakin membaik. Terlebih, ia sudah cukup lama bergabung dengan tim.

