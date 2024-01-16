Jelang Bergulirnya Liga 1 2023-2024, Persib Bandung Gelar Laga Uji Coba di Luar Kota

BANDUNG – Persib Bandung terus mempersiapkan diri untuk menyambut kembalinya Liga 1 2023-2024 pada Februari 2024 mendatang. Untuk itu, Persib melakukan sejumlah laga uji coba, termasuk bermain di luar kota agar para pemain asuhan Bojan Hodak itu dapat merasakan laga tandang lagi.

Kendati demikian, sebelum pertandingan uji coba di luar Bandung dilakukan, Persib akan lebih dulu menggelar gim internal. Tepatnya pertandingan internal itu akan dilaksanakan pada Kamis 18 Januari 2024.

“Hari ini dua kali latihan, besok istirahat, lalu kami akan memainkan satu gim internal,” kata pelatih Persib, Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (16/1/2024).

Setelah itu, lanjutnya, Persib akan menjalani laga uji coba. Saat ini pihaknya masih menunggu kesiapan dari calon lawannya tersebut.

“Kami merancang satu uji coba tapi belum 100 persen terkonfirmasi, jadi saya belum menyebutkan namanya. Tapi kami akan memainkan satu uji coba, tandang,” bebernya.

Karena itu, pelatih asal Kroasia ini mengaku saat ini fokusnya kepada gim internal. Apalagi sudah cukup lama skuad Persib Bandung tidak menjalani pertandingan setelah Liga 1 2023-2024 dihentikan karena adanya agenda timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar.