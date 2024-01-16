Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Bergulirnya Liga 1 2023-2024, Persib Bandung Gelar Laga Uji Coba di Luar Kota

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:00 WIB
Jelang Bergulirnya Liga 1 2023-2024, Persib Bandung Gelar Laga Uji Coba di Luar Kota
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung terus mempersiapkan diri untuk menyambut kembalinya Liga 1 2023-2024 pada Februari 2024 mendatang. Untuk itu, Persib melakukan sejumlah laga uji coba, termasuk bermain di luar kota agar para pemain asuhan Bojan Hodak itu dapat merasakan laga tandang lagi.

Kendati demikian, sebelum pertandingan uji coba di luar Bandung dilakukan, Persib akan lebih dulu menggelar gim internal. Tepatnya pertandingan internal itu akan dilaksanakan pada Kamis 18 Januari 2024.

“Hari ini dua kali latihan, besok istirahat, lalu kami akan memainkan satu gim internal,” kata pelatih Persib, Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (16/1/2024).

Setelah itu, lanjutnya, Persib akan menjalani laga uji coba. Saat ini pihaknya masih menunggu kesiapan dari calon lawannya tersebut.

Persib Bandung

“Kami merancang satu uji coba tapi belum 100 persen terkonfirmasi, jadi saya belum menyebutkan namanya. Tapi kami akan memainkan satu uji coba, tandang,” bebernya.

Karena itu, pelatih asal Kroasia ini mengaku saat ini fokusnya kepada gim internal. Apalagi sudah cukup lama skuad Persib Bandung tidak menjalani pertandingan setelah Liga 1 2023-2024 dihentikan karena adanya agenda timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/51/1637795/janice-tjen-gandeng-aldila-sutjiadi-tampil-di-wta-250-chennai-hadapi-sesama-petenis-indonesia-onl.jpg
Janice Tjen Gandeng Aldila Sutjiadi Tampil di WTA 250 Chennai, Hadapi Sesama Petenis Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Kevin De Bruyne Cedera Parah, Napoli Kehilangan Bintang hingga Februari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement