HOME BOLA LIGA ITALIA

8 Pemain Juventus yang Dijuluki sebagai Pengkhianat, Nomor 1 Zlatan Ibrahimovic!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:08 WIB
8 Pemain Juventus yang Dijuluki sebagai Pengkhianat, Nomor 1 Zlatan Ibrahimovic!
Zlatan Ibrahimovic kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 8 pemain Juventus yang dijuluki sebagai pengkhianat akan diulas dalam artikel ini.Hal ini terjadi karena pemain-pemain tersebut memilih pindah ke tim yang merupakan rival abadi Juventus, yakni Inter Milan.

Seperti diketahui, transfer pemain adalah hal yang sangat lumrah dalam dunia sepakbola. Pemain dapat pindah dari satu tim ke tim lain selama terjalin kesepakatan.

Akan tetapi, beberapa penggemar sebuah tim kerap kali tidak menyukai jika seorang pemain pindah dari tim kesayangannya ke tim rival. Para pemain tersebut bahkan tak segan dicap sebagai pengkhianat dan juga musuh.

Untuk itu, berikut Okezone rangkum 8 mantan pemain Juventus yang dijuluki sebagai pengkhianat.

8. Marco Tardelli

Marco Tardelli

Pengkhianatan terhadap Juventus pertama kali terjadi pada 1985. Hal itu dilakukan oleh Marco Tardelli.

Sebelumnya, Tardelli direkrut dari Como dan kemudian menghabiskan 10 tahun di Turin. Dia pun meraih berbagai gelar bersama Bianconeri. Sayangnya, pada 1985, dia memilih membelot dan bergabung dengan Inter Milan.

7. Angelo Peruzzi

Angelo Peruzzi

Angelo Peruzzi adalah kiper legendaris Italia yang pernah 8 tahun berseragam Juventus. Berbagai gelar, termasuk Liga Champions, sukses ia raih selama bersama Si Nyonya Tua.

Namun pada 1999, Peruzzi memilih hengkang ke Inter Milan. Penyebabnya, ia merasa tersaingi setelah Juventus mendatangkan Edwin Van Der Sar.

Halaman:
1 2 3
      
