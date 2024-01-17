Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jose Mourinho Kirim Pesan Emosional Usai Dipecat AS Roma

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:18 WIB
Jose Mourinho Kirim Pesan Emosional Usai Dipecat AS Roma
AS Roma resmi memecat Jose Mourinho dari kursi kepelatihan tim (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Jose Mourinho mengunggah sebuah pesan emosional di akun Instagram pribadinya (@josemourinho), Rabu (17/1/2024). Pesan tersebut disampaikan Mourinho setelah resmi dipecat dari AS Roma.

Mourinho resmi dipecat oleh AS Roma pada Selasa (16/1/2024) kemarin. Pelatih berusia 60 tahun secara mendadak dipecat oleh manajemen AS Roma, yang menginginkan adanya perubahan untuk kepentingan klub.

Pemecatan itu membuat The Special One -julukan Jose Mourinho- syok. Mourinho kini menuliskan pesan singkat namun emosional sebagai tanda perpisahan dengan para penggemar I Giallorossi -julukan AS Roma.

“Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amor, fratelli, storia, cuore, eternità (Keringat, darah, air mata, suka, duka, cinta, saudara, sejarah, hati, keabadian),” tulis Mourinho di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Rabu (17/1/2024).

Pesan tersebut kemudian mendapatkan sorotan dari para penggemar dan sejumlah tokoh sepak bola dunia. Mereka beramai-ramai memberikan semangat lewat kolom komentar kepada mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Pemecatan Mourinho memang bisa dibilang mengejutkan. Meski sudah dirumorkan akan pergi pada akhir musim, tidak ada yang menyangka The Special One akan diberhentikan secepat ini.

Halaman:
1 2
      
