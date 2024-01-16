Breaking News: AS Roma Pecat Jose Mourinho!

ROMA – Jose Mourinho dipastikan meninggalkan AS Roma. Sebab pihak Roma memecat pelatih asal Portugal yang sudah menangani I Giallorossi itu sejak musim panas 2021.

Kabar pemecatan Mourinho pertama kali disampaikan oleh pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano. Benar saja, beberapa saat kemudian pihak AS Roma mengeluarkan pernyataan telah resmi berpisah dengan pelatih berjuluk The Special One tersebut.

“AS Roma mengonfirmasi Jose Mourinho dan staf kepelatihannya akan segera meninggalkan klub. Pembaruan lebih lanjut mengenai staf pelatih Tim Utama yang baru akan segera menyusul,” bunyi keterangan pihak AS Rom, dikutip dari akun instagram @officialasroma, Selasa (16/1/2024).

“Terima kasih atas segalanya atas nama semua orang di AS Roma, José!” tambah keterangan pihak Roma.

Menurut kabar yang beredar, Roma tidak puas dengan kinerja Mourinho di musim 2023-2024. Saat ini, tim Serigala Ibu Kota tersebut bertengger di peringkat sembilan dengan 29 poin.

Dari total 20 laga yang sudah dimainkan di Liga Italia 2023-2024, Roma asuhan Mourinho hanya bisa memetik 8 kemenangan, sisanya 5 berakhir imbang dan 7 menelan kekalahan.

Pekan lalu, Roma tersingkir di tangan rival sekotanya, Lazio, dari perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 dan para penggemar mengkritik tim tersebut untuk pertama kalinya sejak penunjukan Mourinho pada 2021.