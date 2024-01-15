Hasil AC Milan vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Bungkam Pasukan Jose Mourinho 3-1

HASIL AC Milan vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri -julukan AC Milan- sukses membungkam pasukan Jose Mourinho dengan skor 3-1

Laga AC Milan vs AS Roma digelar di Giuseppe Meazza, Senin (15/1/2024) dini hari WIB. Gol AC Milan dicetak oleh Yacine Adli (11’), Olivier Giroud (56’), dan Theo Hernandes (84’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji sejak awal laga AC Milan vs AS Roma. Tetapi, AC Milan berhasil tampil lebih gacor.

Pada menit ke-11, Milan pun berhasil membuka keunggulan lebih dahulu. Ialah Yacine Adli yang berhasil menjebol gawang tim tamunya.

Memanfaatkan umpan ciamik dari pemain berdarah Indonesia, Tijjani Reijnders, Yacine Adli langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Milan unggul 1-0.

Setelah itu, AS Roma berusaha keras mengejar ketertinggalannya. Tetapi, Mike Maignan bekerja apik. Dia banyak melakukan penyelamatan penting, salah satunya menghalau serangan Zeki Celik pada menit ke-30.

Kedua tim terus berupaya mencetak gol tambahan di waktu tersisa. Tetapi, upaya demi upaya itu gagal berbuah manis hingga skor 1-0 untuk keunggulan Milan terus terjaga sampai akhir babak pertama.