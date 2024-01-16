Gara-Gara Sahkan Gol Kontroversial Timnas Irak, Akun Media Sosial AFC Diserbu Netizen Indonesia

GARA-gara sahkan gol kontroversial Timnas Irak, akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Wajar memang jika pencinta sepakbol Tanah Air geram dengan gol kontroversial Irak itu, sebab andai saja gol itu tidak disahkan, maka Timnas Indonesia mungkin tidak kalah 1-3 di laga perdana Grup D Piala Asia 2023 tersebut.

Ya, Timnas Indonesia dipastikan kalah 1-3 dari Irak dalam pertandingan yang digelar di Stadion Al Rayyan, Qatar, pada Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Dalam laga itu, Qatar unggul lebih dulut di menit 17 lewat aksi Mohanad Ali.

Hebatnya, Timnas Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit 37 berkat gol yang disumbangkan oleh Marselino Ferdinan. Skor 1-1 pun bertahan sampai menit-menit babak pertama berakhir.

Ketika memasuki masa injury time, Irak pun kembali merobek jala gawang Timnas Indonesia. Hanya saja gol yang dicetak oleh Osama Rashid di menit 45+7 itu berbau kontroversi karena dalam proses terciptanya gol, pemain Irak sudah ada yang offside lebih dulu.

Jadi, awalnya penggawa Irak, Ali Adnan mencoba melepaskan umpang silang dari sisi kiri. Bola disambut Rashid hingga sempat disundul Mohanad Adnan sebelum dihalau kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari.

Bola lalu dikuasai Ali Jasim dan ia melepaskannya ke arah Ernando yang gagal menipis bola dengan sempurna. Bola muntahan itu lantas disambut Rashid hingga gol kedua Irak tercipta.

Protes pun dilakukan dan wasit laga Timnas Indonesia vs Irak, Tantashev Ilgiz lantas mengecek proses gol itu melalui VAR. Menariknya, wasit asal Uzbekistan itu tetap mensahkan gol Rashid sehingga babak pertama pun ditutup dengan skor 1-2 untuk ketertinggalan Garuda.