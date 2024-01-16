Advertisement
Piala Asia 2023: Gelandang Irak Doakan Timnas Indonesia Sukses di Laga Selanjutnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |12:35 WIB
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di laga pembuka Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di laga pembuka Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
AL-RAYYAN – Gelandang Timnas Irak, Osama Rashid mendoakan Timnas Indonesia sukses untuk pertandingan selanjutnya di Piala Asia 2023. Rashid mengakui, Skuad Garuda merupakan lawan yang sulit ditaklukkan.

Timnas Irak sukses membungkam perlawanan Indonesia 3-1 di laga pertama Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan itu berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar pada Senin (15/1/2024) malam WIB.

 

Tiga gol untuk Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- dibukukan oleh Mohanad Ali (17’), Osama Rashid (45+7’), dan Aymen Hussein (75’). Sementara, Skuad Garuda hanya mampu membalaskan satu gol via sontekkan manis Marselino Ferdinan (37’).

Usai pertandingan, Rashid mengatakan sangat senang timnya bisa membungkam Timnas Indonesia. Namun, dia menyelipkan doa untuk Timnas Indonesia agar meraih kesuksesan di laga selanjutnya.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pendukung kami, dan mengucapkan semoga sukses untuk tim Indonesia,” kata Rashid dikutip dari WinWin, Selasa (16/1/2024).

Rashid pun mengakui kemenangan ini sangat penting bagi langkah Singa Mesopotamia. Pemain berusia 31 tahun itu senang Timnas Irak mampu mengandaskan perlawanan Indonesia meski sulit.

