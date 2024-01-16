Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bicara Kelanjutan Masa Depan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Irak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:05 WIB
Erick Thohir Bicara Kelanjutan Masa Depan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Irak
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berbicara mengenai kelanjutan masa depan Shin Tae-yong usai kekalahan Timnas Indonesia dari Irak di Piala Asia 2023. Ia mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu masih punya kesempatan asalkan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong dibebani target membawa Timnas Indonesia senior dan U-23 menembus 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih 53 tahun itu.

Erick Thohir mengatakan PSSI dan Shin Tae-yong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu. Untuk saat ini pihaknya memberikan dukungan untuk pelatih itu.

"Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan, Shin Tae-yong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. (Setelah itu) kami review," kata Erick Thohir di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan itu. Namun, hal itu jika Timnas Indonesia senior dan U-23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia 2023.

"Kalau salah satunya, misal kalau tim U-23 lolos (dari fase grup), bahkan ke 8 besar bukan tidak mungkin mandatory mendapat perpanjangan sampai 2027," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637379/adu-kelas-petenis-dunia-di-atp-masters-1000-rolex-paris-masters-2025-nonton-streaming-di-vision-veg.webp
Adu Kelas Petenis Dunia di ATP Masters 1000: Rolex Paris Masters 2025, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/10/23/vinicius_junior.jpg
Ngamuk Saat Diganti di El Clasico, Vinicius Jr Ancam Tinggalkan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement