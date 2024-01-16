Erick Thohir Bicara Kelanjutan Masa Depan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Irak

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berbicara mengenai kelanjutan masa depan Shin Tae-yong usai kekalahan Timnas Indonesia dari Irak di Piala Asia 2023. Ia mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu masih punya kesempatan asalkan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong dibebani target membawa Timnas Indonesia senior dan U-23 menembus 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih 53 tahun itu.

Erick Thohir mengatakan PSSI dan Shin Tae-yong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu. Untuk saat ini pihaknya memberikan dukungan untuk pelatih itu.

"Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan, Shin Tae-yong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. (Setelah itu) kami review," kata Erick Thohir di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan itu. Namun, hal itu jika Timnas Indonesia senior dan U-23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia 2023.

"Kalau salah satunya, misal kalau tim U-23 lolos (dari fase grup), bahkan ke 8 besar bukan tidak mungkin mandatory mendapat perpanjangan sampai 2027," ucapnya.