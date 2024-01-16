Piala Asia 2024: Kalah 1-3 dari Irak, Erick Thohir Soroti Lini Pertahanan Timnas Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menyoroti lemahnya lini pertahanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pendapat tersebut disampaikan Erick Thohir menyusul hasil pada partai perdana Timnas Indonesia di Grup D.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kalah 1-3 dari Irak dalam laga fase Grup di Piala Asia 2023. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Al-Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024).

Erick Thohir mengatakan kekalahan itu tidak seuai harapannya. Oleh karena itu, dia meminta Timnas Indonesia segera berbenah karena perjalanan pada Piala Asia belum usai.

"Ini menunjukkan kita perlu berbenah, terutama pada lini pertahanan," ujar Erick di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan perjuangan Timnas Indonesia dalam laga itu memang tetap patut diberikan apresiasi. Kendati demikian, dia minta Elkan Baggott dan kolega harus lebih kuat dan solid di laga-laga selanjutnya.

"Patut kami apresiasi. Timnas kita main dengan baik pada babak pertama," ucapnya.