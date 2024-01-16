Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Marselino Ferdinan Lewati Rekor Ponaryo Astaman

Marselino Ferdinan mencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

AR RAYYAN - Marselino Ferdinan sukses melewati rekor Ponaryo Astaman di Piala Asia usai mencetak gol pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak. Sebab, ia menjadi pemain termuda Indonesia yang mampu mencetak gol di ajang tersebut.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Sumbangan gol itu membawa Marselino melewati rekor Ponaryo. Gelandang KMSK Deinze itu menjadi pemain termuda Indonesia yang mampu membuat gol di Piala Asia.

Marselino membuat gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia dalam usia 19 tahun. Sementara itu, Ponaryo mencetak gol ke gawang Timnas Qatar pada Piala Asia 2004 dalam usia 24 tahun.

"Marselino Ferdinan menjadi pemain Indonesia termuda (19 tahun) yang mencetak gol di Piala Asia. Gol Marsel dicetak di Piala Asia 2023 saat vs Irak," tulis laporan StatsRawon, Selasa (16/1/2024).