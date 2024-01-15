Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023: Marselino Ferdinan Cetak Gol, Garuda Tertinggal 1-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |22:22 WIB
Marselino Ferdinan mencetak gol meski Timnas Indonesia tertinggal 1-2 dari Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

AR RAYYAN - Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-2 untuk Singa Mesopotamia. 

Timnas Irak unggul duluan 1-0 via gol Mohanad Ali (17'). Indonesia kemudian menyamakan skor lewat sontekan Marselino Ferdinan (37'). Namun, Osama Rashid membuat skor menjadi 1-2 di menit keenam injury time. 

Mohanad Ali membawa Timnas Irak memimpin 1-0 atas Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Irak mencoba mengontrol pertandingan sejak peluit dibunyikan. Baru tiga menit, mereka mengancam lewat sundulan Osama Rashid yang beruntungnya melebar dari target. Indonesia membalas di menit kelima, tetapi tendangan lob Marselino membentur mistar.

Peluang berikutnya didapat Irak pada menit ke-11 lewat sundulan Ali Jassim. Lagi, bola masih belum tepat sasaran. Selang tiga menit, sundulan Jordi Amat nyaris berbuah gol bunuh diri saat mengantisipasi tendangan penjuru. Beruntung, bola mengenai mistar gawang Ernando Ari Sutaryadi.

Gawang Indonesia akhirnya bobol di menit ke-17. Gol berawal dari kegagalan membuang bola di lini tengah. Si kulit bundar jatuh di kaki Mohanad Ali yang dengan mudah menaklukkan Ernando dari situasi 1 vs 1.

Mohanad lagi-lagi mengancam di menit ke-29. Kali ini, sundulannya dari jarak dekat masih melambung di atas mistar. Indonesia akhirnya menyamakan skor di menit ke-37! Serangan dari sisi kanan oleh Yakob Sayuri berhasil diselesaikan dengan baik oleh Marselino!

Sayangnya, Indonesia kebobolan di menit-menit akhir babak pertama. Osama Rashid memanfaatkan kesalahan sehingga skor 2-1 untuk keunggulan Irak. 

Halaman:
1 2
      
