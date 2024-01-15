Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Tertinggal 0-1 dari Irak

Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Timnas Irak di menit ke-17 (Foto: PSSI)

AR RAYYAN - Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 sudah diketahui hingga menit ke-17. Skuad Garuda tertinggal 0-1 pada duel di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB.

Gol diciptakan Mohanad Ali di menit ke-17. Skuad Garuda pun harus kebobolan lebih cepat.

Jalannya Pertandingan

Irak berusaha mengendalikan laga di awal-awal. Indonesia merespons dengan pertahanan yang sangat dalam.

Sayangnya, kelengahan terjadi di menit ke-17. Tim Merah Putih gagal mengantisipasi serangan dan membuang bola dengan bersih.

Alhasil, Ali bisa bergerak bebas menusuk pertahanan Indonesia. Dalam posisi terbuka, ia dengan tenang menaklukkan Ernando.