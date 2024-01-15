Hasil Timnas Korea Selatan vs Bahrain di Piala Asia 2023: Lee Kang-in Cetak Brace, Taeguk Warriors Menang 3-1

Timnas Korea Selatan menang 3-1 atas Bahrain di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan berhasil menang atas Bahrain di laga perdana Grup E Piala Asia 2023 pada Senin (15/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, tim berjuluk Taeguk Warriors itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Korea Selatan sudah unggul lebih dulu sejak menit 38 berkat gol Hwang In-beom. Lalu pemain Paris Saint-Germain (PSG), Lee Kang-in mencetak dua gol alias brace pada menit 56 dan 68.

Sedangkan Bahrain hanya bisa mencetak satu gol penghibur di menit 51 lewat aksi Abdullah Al Hashash. Dengan hasil itu, sementara Korea Selatan memimpin klasemen Grup E.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- cukup mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Tim yang dinahkodai Jurgen Klinsmann itu kerap kali melancarkan serangan demi serangan ke lini pertahanan Bahrain.

Peluang emas tercipta di menit ke-29, namun sayang Cho Gue-Sung tidak bisa memanfaatkan umpan manis dari Son Heung-min. Sementara Bahrain nyaris saja membuka keran golnya lebih dulu lewat tendangan Ali Madan di menit ke-32 yang masih melambung.

Sampai akhirnya Korea Selatan berhasil membuka keran golnya pada menit ke-38 lewat sontekan Hwang In-Beom. Unggul satu gol membuat Taeguk Warriors semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya di sisa waktu yang ada.

Namun begitu, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Korea Selatan unggul sementara dengan skor 1-0 atas Bahrain.