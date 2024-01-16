Resmi! AS Roma Tunjuk Daniele De Rossi untuk Gantikan Jose Mourinho

ROMA – AS Roma gerak cepat dengan langsung menunjuk legenda mereka, Daniele De Rossi untuk menggantikan Jose Mourinho di kursi kepelatihan. De Rossi pun dikontrak selama setengah musim alias sampai kompetisi 2023-2024 berakhir.

De Rossi sendiri bukan wajah baru bagi tim Ibu Kota Italia. Pasalnya, dia bisa dibilang merupakan pemain legendaris AS Roma. Pihak klub sangat senang menyambut sosok pelatih berusia 40 tahun tersebut dan berharap bisa membawa klub mencapai performa yang konsisten hingga akhir musim.

“Kami senang bisa menyerahkan peran manajerial AS Roma kepada Daniele De Rossi, karena kami merasa kepemimpinan dan ambisi yang selalu melekat pada dirinya dapat menjadi penentu dalam mencapai tujuan tim hingga akhir musim,” kata Dan dan Ryan Friedkin, dikutip dari situs resmi AS Roma, Selasa (16/1/2024).

“Kami sadar akan ikatan Daniele yang tidak dapat dipatahkan dengan klub, namun antusiasmenya untuk menerima posisi tersebut selama beberapa bulan ke depan semakin meyakinkan kami akan kemampuannya untuk menjadi panduan bagi para pemain dan mewakili nilai-nilai klub dengan bangga. Selamat datang di rumah, Daniele,” sambungnya.

Sementara itu, De Rossi mengaku sangat senang bisa dipercaya menjadi pelatih kepala AS Roma yang memang tim kesayangannya. Mantan pemain Timnas Italia ini menegaskan akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa membawa Giallorossi bangkit merangsek ke papan atas klasemen Liga Italia 2023-2024.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Friedkin karena telah mempercayakan saya tanggung jawab sebagai pelatih kepala Roma. Dari sisi saya, saya tidak tahu cara lain selain dedikasi, pengorbanan harian, dan memberikan semua yang saya miliki untuk menghadapi tantangan yang menanti kami. mulai sekarang hingga akhir musim,” papar De Rossi.