Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! AS Roma Tunjuk Daniele De Rossi untuk Gantikan Jose Mourinho

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:42 WIB
Resmi! AS Roma Tunjuk Daniele De Rossi untuk Gantikan Jose Mourinho
Daniele De Rossi resmi jadi pelatih AS Roma. (Foto: Media AS Roma)
A
A
A

ROMA AS Roma gerak cepat dengan langsung menunjuk legenda mereka, Daniele De Rossi untuk menggantikan Jose Mourinho di kursi kepelatihan. De Rossi pun dikontrak selama setengah musim alias sampai kompetisi 2023-2024 berakhir.

De Rossi sendiri bukan wajah baru bagi tim Ibu Kota Italia. Pasalnya, dia bisa dibilang merupakan pemain legendaris AS Roma. Pihak klub sangat senang menyambut sosok pelatih berusia 40 tahun tersebut dan berharap bisa membawa klub mencapai performa yang konsisten hingga akhir musim.

“Kami senang bisa menyerahkan peran manajerial AS Roma kepada Daniele De Rossi, karena kami merasa kepemimpinan dan ambisi yang selalu melekat pada dirinya dapat menjadi penentu dalam mencapai tujuan tim hingga akhir musim,” kata Dan dan Ryan Friedkin, dikutip dari situs resmi AS Roma, Selasa (16/1/2024).

“Kami sadar akan ikatan Daniele yang tidak dapat dipatahkan dengan klub, namun antusiasmenya untuk menerima posisi tersebut selama beberapa bulan ke depan semakin meyakinkan kami akan kemampuannya untuk menjadi panduan bagi para pemain dan mewakili nilai-nilai klub dengan bangga. Selamat datang di rumah, Daniele,” sambungnya.

Daniele De Rossi

Sementara itu, De Rossi mengaku sangat senang bisa dipercaya menjadi pelatih kepala AS Roma yang memang tim kesayangannya. Mantan pemain Timnas Italia ini menegaskan akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa membawa Giallorossi bangkit merangsek ke papan atas klasemen Liga Italia 2023-2024.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Friedkin karena telah mempercayakan saya tanggung jawab sebagai pelatih kepala Roma. Dari sisi saya, saya tidak tahu cara lain selain dedikasi, pengorbanan harian, dan memberikan semua yang saya miliki untuk menghadapi tantangan yang menanti kami. mulai sekarang hingga akhir musim,” papar De Rossi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Resmi! FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement