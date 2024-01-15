Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Tertinggal 1-3 dari Irak.

AR RAYYAN - Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 sudah diketahui hingga menit ke-75. Skuad Garuda tertinggal 1-3 pada duel di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB.

Gol ketiga Irak dicetak oleh Aymen Hussein (75'). Itu menambah keunggulan setelah lewat Mohanad Ali (17') dan Osama Rashid (45+7').

Baca Juga:

Jalannya Pertandingan

Sedikit perubahan dilakukan Indonesia di awal babak kedua. Sayangnya, gawang Ernando sempat bobol di menit ke-50 oleh Amir Al-Ammari. Beruntung bagi Tim Merah Putih, gol itu dianulir wasit lantaran ada offside. Indonesia mendapat peluang di menit ke-58 tetapi sundulan Rafael menyamping.

BACA JUGA: Foto Ini Buktikan Gol Kedua Timnas Irak ke Gawang Timnas Indonesia Offside

Kedua kesebelasan berusaha mengintip kelengahan-kelengahan yang terjadi. Sayangnya, lini belakang Indonesia kembali lengah.

Sebuah serangan membuat bola terbang ke kotak penalti Indonesia. Hussein lalu sukses memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol ketiga.