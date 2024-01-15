Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Tertinggal 1-3 dari Irak.

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:12 WIB
Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Tertinggal 1-3 dari Irak.
Timnas Indonesia tertinggal 1-3 dari Timnas Irak di menit ke-75 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

AR RAYYAN - Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 sudah diketahui hingga menit ke-75. Skuad Garuda tertinggal 1-3 pada duel di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB.

Gol ketiga Irak dicetak oleh Aymen Hussein (75'). Itu menambah keunggulan setelah lewat Mohanad Ali (17') dan Osama Rashid (45+7'). 

Rizky Ridho beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Baca Juga:
baca_juga

Jalannya Pertandingan

Sedikit perubahan dilakukan Indonesia di awal babak kedua. Sayangnya, gawang Ernando sempat bobol di menit ke-50 oleh Amir Al-Ammari. Beruntung bagi Tim Merah Putih, gol itu dianulir wasit lantaran ada offside. Indonesia mendapat peluang di menit ke-58 tetapi sundulan Rafael menyamping.

Kedua kesebelasan berusaha mengintip kelengahan-kelengahan yang terjadi. Sayangnya, lini belakang Indonesia kembali lengah. 

Sebuah serangan membuat bola terbang ke kotak penalti Indonesia. Hussein lalu sukses memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol ketiga. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637205/daftar-18-atlet-panjat-tebing-indonesia-di-sea-games-2025-target-3-medali-emas-hxg.webp
Daftar 18 Atlet Panjat Tebing Indonesia di SEA Games 2025: Target 3 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972549/shin-tae-yong-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-Lql1HRuNTT.JPG
Shin Tae-yong Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement