Foto Ini Buktikan Gol Kedua Timnas Irak ke Gawang Timnas Indonesia Offside

AR RAYYAN - Foto ini buktikan gol kedua Timnas Irak ke gawang Timnas Indonesia offside. Sayangnya, ofisial yang bertugas gagal untuk bertindak lebih adil.

Timnas Indonesia untuk sementara tertinggal 1-2 dari Timnas Irak pada laga pertama Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB. Dua gol Irak dicetak Mohanad Ali (17') dan Osama Rashid (45+7') sempat dibalas Marselino Ferdinan (17').

Sayangnya, gol kedua Irak berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Mohanad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir ke luar kotak penalti Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Ernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol.

Akan tetapi, insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal, situasi itu masih terjadi dalam satu sequence serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia.

Alhasil, Indonesia harus tertinggal 1-2 dari Timnas Irak di babak pertama. Skuad Garuda diharapkan tidak tertunduk lesu akibat gol itu.

(Wikanto Arungbudoyo)