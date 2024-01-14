Akui Timnas Indonesia Lebih Lemah dari Irak, Shin Tae-yong Tetap Ogah Menyerah

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong ogah menyerah meski secara kekuatan pasukannya lebih lemah dari Irak yang akan menjadi lawan mereka di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Pasalnya Shin Tae-yong tidak takut dan percaya para penggawa Garuda akan berjuang habis-habisan demi bisa memetik kemenangan.

Ya, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada matchday perdana Grup D. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Jelang laga melawan Irak, Shin Tae-yong mengakui kualitas Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak. Juru taktik berusia 53 tahun ini mengatakan kalau nyatanya memang Timnas Indonesia lebih lemah dari segala aspek.

“Sejujurnya, kami adalah tim yang lebih lemah dibanding Irak dari aspek power, fisik, taktik, hal teknis dan lainnya. Ini adalah kenyataannya,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Namun hal itu tidak membuat Shin Tae-yong ciut. Dia berjanji akan membuat Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang berarti kepada Irak demi mencuri poin di matchday perdananya.

“Akan tetapi, kami tidak terlalu takut pada lawan kami (Irak). Kami akan menampilkan permainan yang kami bisa dan kami akan menunjukkan kekuatan kami besok,” tegas Shin Tae-yong.