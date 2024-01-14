Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akui Timnas Indonesia Lebih Lemah dari Irak, Shin Tae-yong Tetap Ogah Menyerah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:00 WIB
Akui Timnas Indonesia Lebih Lemah dari Irak, Shin Tae-yong Tetap Ogah Menyerah
Shin Tae-yong ditemani Asnawi Mangkualam saat konpers jelang laga Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong ogah menyerah meski secara kekuatan pasukannya lebih lemah dari Irak yang akan menjadi lawan mereka di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Pasalnya Shin Tae-yong tidak takut dan percaya para penggawa Garuda akan berjuang habis-habisan demi bisa memetik kemenangan.

Ya, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada matchday perdana Grup D. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Jelang laga melawan Irak, Shin Tae-yong mengakui kualitas Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak. Juru taktik berusia 53 tahun ini mengatakan kalau nyatanya memang Timnas Indonesia lebih lemah dari segala aspek.

“Sejujurnya, kami adalah tim yang lebih lemah dibanding Irak dari aspek power, fisik, taktik, hal teknis dan lainnya. Ini adalah kenyataannya,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (PSSI)

Namun hal itu tidak membuat Shin Tae-yong ciut. Dia berjanji akan membuat Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang berarti kepada Irak demi mencuri poin di matchday perdananya.

“Akan tetapi, kami tidak terlalu takut pada lawan kami (Irak). Kami akan menampilkan permainan yang kami bisa dan kami akan menunjukkan kekuatan kami besok,” tegas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636927/ramadhan-sananta-masih-belum-bisa-terima-kegagalan-timnas-indonesia-ke-piala-dunia-2026-lxy.webp
Ramadhan Sananta Masih Belum Bisa Terima Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fifa_resmi_meluncurkan_turnamen_piala_asean_fifa.jpg
Piala ASEAN FIFA Diresmikan, Langkah Besar untuk Sepak Bola Asia Tenggara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement