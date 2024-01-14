Advertisement
TIMNAS INDONESIA VS IRAK

Timnas Indonesia vs Irak: Shin Tae-yong Janjikan Garuda Tampil Lebih Baik ketimbang saat Kalah 1-5

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |18:02 WIB
Timnas Indonesia vs Irak: Shin Tae-yong Janjikan Garuda Tampil Lebih Baik ketimbang saat Kalah 1-5
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menjanjikan skuadnya bermain lebih baik saat berjumpa Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Ia berani sesumbar bahwa permainan Timnas Indonesia akan berbeda nantinya ketimbang saat Garuda kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebagai informasi, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak akan berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Doha, Qatar pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Laga nanti diprediksi berlangsung sengit, karena kedua tim sama-sama sempat bertemu.

Timnas Indonesia sempat menghadapi Irak di putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Skuad Garuda menelan kekalahan 1-5 dari Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- di Basra International Stadium pada November 2023 lalu.

Menjelang menghadapi Irak di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong menceritakan pada pertemuan sebelumnya dengan Irak, kondisi Timnas Indonesia sedang tidak baik. Sebab, ia menilai Timnas Indonesia tidak memiliki banyak persiapan karena adanya Piala Dunia U-17 2023.

Shin Tae-yong ditemani Asnawi Mangkualam di konpers jelang Timnas Indonesia vs Irak

"Sebelum kami bermain melawan Irak yang merupakan tuan rumah (saat kualifikasi Piala Dunia 2026), kondisi kami sangat buruk. Anda tahu bahwa di negara kami, Indonesia, baru saja digelar Piala Dunia U-17, sehingga semua jadwal (untuk persiapan) tidak berpihak pada kami," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai perjalanan jauh yang harus ditempuh membuat Timnas Indonesia mendapatkan kekalahan telak dari Irak. Namun, Shin Tae-yong berjanji Timnas Indonesia akan menunjukkan penampilan berbeda saat menghadapi Irak di Piala Asia 2023.

