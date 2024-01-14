Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gertak Irak, Asnawi Mangkualam: Timnas Indonesia Datang dengan Kekuatan Berbeda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |17:08 WIB
Gertak Irak, Asnawi Mangkualam: Timnas Indonesia Datang dengan Kekuatan Berbeda!
Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam percaya diri skuad Garuda bisa mengejutkan Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Kapten Timnas Indonesia itu yakin bisa membalas kekalahan dari Irak di pertemuan terakhir karena kini Garuda datang dengan kekuatan tim yang berbeda.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam dan Jepang di Grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2023) jam 21.30 WIB.

Sejatinya, Timnas Indonesia memiliki catatan buruk melawan Irak. Pasalnya, Skuad Garuda menelan kekalahan telak 1-5 dari tim berjuluk Singa Mesopotamia itu pada matchday perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 lalu.

Meski begitu, Asnawi tidak peduli soal hasil tersebut. Mantan pemain Jeonnam Dragons ini mengungkapkan kalau Timnas Indonesia yang sekarang datang dengan kekuatan yang berbeda serta persiapan yang lebih matang.

Asnawi Mangkualam

“Dua bulan lalu kami sudah bertemu dengan Irak di Kualifikasi Piala Dunia dan tentunya kami datang ke sini dengan kekuatan berbeda dan persiapan yang jauh lebih baik,” kata Asnawi dalam jumpa pers jelang laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Asnawi juga mengungkapkan para pemain Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur untuk mencuri poin kontra Irak. Pemain berusia 24 tahun ini ingin membuktikan kalau Skuad Garuda bukanlah tim yang lemah.

Halaman:
1 2
      
