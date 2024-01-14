Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Moncongbulo Sikat 4-1 atas Kinantan FC

PONTIANAK – Moncongbulo berhasil menyikat Kinantan FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (14/1/2024) sore WIB. Bermain di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, duel tim promosi itu dimenangkan oleh Moncongbulo dengan skor 4-1 atas Kinantan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Moncongbulo memulai pertandingan dengan cukup baik. Pasalnya, mereka tampil lebih dominan ketimbang Kinantan FC. Peluang demi peluang pun mampu mereka ciptakan.

Sampai akhirnya, Moncongbulo berhasil membuka keran golnya lewat gol yang dicetak Fhandy Permana. Tak lama berselang, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Kinantan FC lewat gol yang dicetak Zehdi.

Unggul dua gol membuat Moncongbulo semakin nyaman dalam melancarkan serangannya. Akan tetapi, Kinantan FC mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Siddik.

Memasuki lima menit akhir, kedua tim bermain cukup sengit. Namun tidak ada tambahan gol hingga peluit panjang babak pertama dibunyikan. Moncongbulo unggul sementara atas Kinantan FC dengan skor 2-1.