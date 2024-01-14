Terima Panggilan Dadakan dari Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata Malam Ini Terbang ke Qatar

TIM Nasional (Timnas) Indonesia melakukan perubahan skuad jelang Piala Asia 2023, di mana Syahrul Trisna dicoret dan digantikan dengan Nadeo Argawinata. Mendapatkan panggilan dadakan, Nadeo pun akan segera terbang ke Qatar pada malam ini, Minggu (14/1/2024).

Ya, kiper Borneo FC itu dipastikan masuk ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Awalnya, Nadeo tak dipanggil sama sekali untuk pemusatan latihan (TC) di Turki, namun namanya tetap dipanggil usai Syahrul Trisna diketahui mengalami cedera.

“Nadeo akan bertolak ke Qatar pada Minggu (14/1) malam ini,” tulis keterangan di laman resmi PSSI, dikutip pada Minggu (14/1/2024).

Belum diketahui lewat bandar udara (bandara) mana Nadeo akan diberangkatkan. Pemain berusia 26 tahun itu kemungkinan akan tiba di Doha, Qatar pada keesokan harinya (waktu Qatar) jika merujuk pada estimasi waktu perjalanan Indonesia-Qatar (sekira 8 jam).

Diberitakan sebelumnya, Nadeo dipanggil Timnas Indonesia secara mendadak untuk menggantikan Syahrul Trisna. Pemain Persikabo 1973 itu diketahui menderita cedera sehingga harus digantikan.