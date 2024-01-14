Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terima Panggilan Dadakan dari Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata Malam Ini Terbang ke Qatar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:29 WIB
Terima Panggilan Dadakan dari Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata Malam Ini Terbang ke Qatar
Pemain Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. (Foto: Instagram/nadeoargawinata)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia melakukan perubahan skuad jelang Piala Asia 2023, di mana Syahrul Trisna dicoret dan digantikan dengan Nadeo Argawinata. Mendapatkan panggilan dadakan, Nadeo pun akan segera terbang ke Qatar pada malam ini, Minggu (14/1/2024).

Ya, kiper Borneo FC itu dipastikan masuk ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Awalnya, Nadeo tak dipanggil sama sekali untuk pemusatan latihan (TC) di Turki, namun namanya tetap dipanggil usai Syahrul Trisna diketahui mengalami cedera.

“Nadeo akan bertolak ke Qatar pada Minggu (14/1) malam ini,” tulis keterangan di laman resmi PSSI, dikutip pada Minggu (14/1/2024).

Belum diketahui lewat bandar udara (bandara) mana Nadeo akan diberangkatkan. Pemain berusia 26 tahun itu kemungkinan akan tiba di Doha, Qatar pada keesokan harinya (waktu Qatar) jika merujuk pada estimasi waktu perjalanan Indonesia-Qatar (sekira 8 jam).

Nadeo Argawinata

Diberitakan sebelumnya, Nadeo dipanggil Timnas Indonesia secara mendadak untuk menggantikan Syahrul Trisna. Pemain Persikabo 1973 itu diketahui menderita cedera sehingga harus digantikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636567/pssi-bakal-totalitas-dukung-perjuangan-timnas-indonesia-u23-dalam-sea-games-2025-jet.webp
PSSI Bakal Totalitas Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-23 dalam SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/queenita_keisha_azzahra_merah.jpg
Indonesia Dapat Tambahan Perunggu dari Taekwondo, Total 10 Medali di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement