HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditanyai soal Pencoretan Saddil Ramdani dari Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, Shin Tae-yong: No Comment

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:59 WIB
Ditanyai soal Pencoretan Saddil Ramdani dari Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, Shin Tae-yong: No Comment
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, enggan menanggapi pertanyaan awak media mengenai masalah pencoretan Saddil Ramdani dari skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Sebab saat ditanyai soal Saddil di konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Irak, Shin Tae-yong lebih memilih menjawabnya dengan tidak berkomentar alias no comment!

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dalam laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, pada Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Jelang laga melawan Irak tersebut, Shin Tae-yong mendapatkan pertanyaan dari awak media mengenai pencoretan Saddil Ramdani. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu enggan memberikan komentar.

"No comment," kata Shin Tae-yong dalam press conference, Minggu (14/1/2024).

Saddil Ramdani

Saddil Ramdani menjadi salah satu pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia bersama Arkhan Fikri. Posisinya pun digantikan oleh Adam Alis yang sempat dicoret, ketika pemusatan latihan (TC) di Turki.

Pencoretan Saddil Ramdani pun membuat publik sepak bola Indonesia terkejut. Sebab, ia berhasil menunjukkan penampilan apik di Liga Super Malaysia dengan mengemas tujuh dan sembilan assist dari 18 penampilan.

Halaman:
1 2
      
