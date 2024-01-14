Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Optimistis Tatap Piala Asia 2023, Menpora Dito Yakin Timnas Indonesia Capai Target Tembus 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:14 WIB
Optimistis Tatap Piala Asia 2023, Menpora Dito Yakin Timnas Indonesia Capai Target Tembus 16 Besar
Menpora RI, Dito Ariotedjo. (Foto: Instagram/@ditoariotedjo)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, optimistis dengan kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dia yakin pasukan Shin Tae-yong bisa mencapai target dengan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.

Dito cukup yakin Marselino Ferdinan dan kolega bisa mewujudkan target yang telah ditetapkan karena persiapan yang dirasa cukup matang. Pria berusia 33 tahun ini berharap pembinaan serta pelatihan yang telah dijalani PSSI bisa benar-benar terbukti dengan hasil positif Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia

“Saya kalau lihat dari persiapan dan juga percaturan dari Timnas, saya rasa optimis ya. Semoga ya,” kata Menpora Dito kepada awak media di Kemenpora, Jakarta, dikutip Minggu (14/1/2024).

“Pastinya harapan kita pembinaan dan pelatihan baru PSSI ini menghasilkan kemenangan-kemenangan yang banyak untuk tim Timnas kita,” sambungnya.

Lebih jauh, Dito sadar kalau perjuangan Timnas Indonesia cukup berat. Maka dari itu, dia meminta kepada para pemain Skuad Garuda untuk tampil tenang dan memberikan performa terbaiknya.

“Para pemain, saya harap bisa tenang, jadikan support dan juga antusias masyarakat Indonesia kepada kalian. Bukan pressure, tapi menjadi energi semangat,” ujar Dito.

