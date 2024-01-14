Usai Bhayangkara FC Gilas Timnas Indonesia U-20 2-1, Mario Gomez Lempar Pujian untuk Pasukan Indra Sjafri

JAKARTA – Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, melempar pujian kepada Timnas Indonesia U-20. Meski kalah dari tim asuhannya, Bhanyangkara FC, dalam laga uji coba, Timnas Indonesia U-20 tetap dinilai Mario Gomez sebagai tim berkualitas dan berpotensi terus berkembang.

Ya, The Guardians -julukan Bhayangkara FC- memang sudah menjajal kekuatan Timnas Indonesia U-20 dalam laga uji coba yang berkesudahan dengan skor 2-1. Laga itu berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024.

Mario Gomez mengatakan Bhayangkara FC sangat menikmati laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-20. Sebab, Bhayangkara FC mendapat perlawanan ketat dari skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

"Untuk kami, tentu sangat penting karena mereka Timnas Indonesia U-20 punya pemain yang berkemampuan dan cepat," kata Mario Gomez di Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024.