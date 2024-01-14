Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bhayangkara FC Gilas Timnas Indonesia U-20 2-1, Mario Gomez Lempar Pujian untuk Pasukan Indra Sjafri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |01:51 WIB
Usai Bhayangkara FC Gilas Timnas Indonesia U-20 2-1, Mario Gomez Lempar Pujian untuk Pasukan Indra Sjafri
Laga uji coba Bhayangkara FC vs Timnas Indonesia U-20. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, melempar pujian kepada Timnas Indonesia U-20. Meski kalah dari tim asuhannya, Bhanyangkara FC, dalam laga uji coba, Timnas Indonesia U-20 tetap dinilai Mario Gomez sebagai tim berkualitas dan berpotensi terus berkembang.

Ya, The Guardians -julukan Bhayangkara FC- memang sudah menjajal kekuatan Timnas Indonesia U-20 dalam laga uji coba yang berkesudahan dengan skor 2-1. Laga itu berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024.

Timnas Indonesia U-20 vs Bhayangkara FC

Mario Gomez mengatakan Bhayangkara FC sangat menikmati laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-20. Sebab, Bhayangkara FC mendapat perlawanan ketat dari skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

"Untuk kami, tentu sangat penting karena mereka Timnas Indonesia U-20 punya pemain yang berkemampuan dan cepat," kata Mario Gomez di Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
