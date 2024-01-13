Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Rahmat Syawal, Datang dari Sabang Bertekad Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:56 WIB
Kisah Rahmat Syawal, Datang dari Sabang Bertekad Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia U-20
Rahmat Syawal kala menjalani TC Timnas Indonesia U-20. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

KISAH Rahmat Syawal, pesepakbola yang datang dari Sabang bertekad tembus skuad utama Timnas Indonesia U-20 menarik dikulik. Sebab, dia punya motivasi lebih dalam menjalani pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta.

Rahmat Syawal mengatakan sangat senang dapat bergabung dalam TC Timnas Indonesia U-20. Sebab baginya, pemanggilan ini bak mimpi yang menjadi kenyataan.

Rahmat Syawal. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

"Pertama kali main di timnas ini, saya di Liga 3 Persa Sabang. Saya bangga (bisa main di timnas)," kata Rahmat Syawal di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

"Enggak nyangka, orangtua saja terkejut dipanggil timnas. Saya saja enggak nyangka," tambahnya.

