Kisah Rahmat Syawal, Datang dari Sabang Bertekad Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia U-20

Rahmat Syawal kala menjalani TC Timnas Indonesia U-20. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

KISAH Rahmat Syawal, pesepakbola yang datang dari Sabang bertekad tembus skuad utama Timnas Indonesia U-20 menarik dikulik. Sebab, dia punya motivasi lebih dalam menjalani pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta.

Rahmat Syawal mengatakan sangat senang dapat bergabung dalam TC Timnas Indonesia U-20. Sebab baginya, pemanggilan ini bak mimpi yang menjadi kenyataan.

"Pertama kali main di timnas ini, saya di Liga 3 Persa Sabang. Saya bangga (bisa main di timnas)," kata Rahmat Syawal di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

"Enggak nyangka, orangtua saja terkejut dipanggil timnas. Saya saja enggak nyangka," tambahnya.