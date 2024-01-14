Ngeri, Timnas Jepang Bertekad Jadikan Vietnam Lumbung Gol di Piala Asia 2023

DOHA – Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menatap penuh optimis laga kontra Timnas Vietnam dalam matchday pertama Grup D Piala Asia 2023. Timnas Jepang pun bertekad menjadikan Vietnam sebagai lumbung golnya di Piala Asia 2023.

Hajime Moriyasu menekankan kepada Kaoru Mitoma dan kolega untuk mengalahkan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Tak tanggung-tanggung, dia ingin anak asuhnya menjadikan Vietnam sebagai lumbung gol.

"Saya pikir kami perlu memenangkan pertandingan pertama melawan Vietnam dan mencetak banyak gol," ungkap Hajime Moriyasu, mengutip dari The Thao 247, Minggu (14/1/2024).

Ya, Timnas Jepang tergabung di Grup D pada Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia, Vietnam, dan Irak. Tim terkuat di Asia itu (peringkat 17 dunia) akan menghadapi Vietnam di matchday pertama Grup D pada Minggu (14/1/2024) pukul 18.30 di Qatar.

Bukan tidak mungkin Vietnam bisa dijadikan lumbung gol oleh Jepang yang telah menang 6-1 atas Yordania di laga uji coba terakhirnya. Situasi ini tentu membuat Timnas Indonesia harus ekstra hati-hati saat melawan Jepang nanti.