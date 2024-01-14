Hasil Timnas Uzbekistan vs Suriah di Piala Asia 2023: Serigala Putih Ditahan Imbang Tanpa Gol!

HASIL Timnas Uzbekistan vs Suriah di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga perdana Grup B itu harus berakhir dengan skor imbang 0-0. Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan- hanya bisa meraih 1 poin.

Ya, duel sengit harus tersaji dalam laga Timnas Uzbekistan vs Suriah yang digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar, Minggu (14/1/2024) dini hari WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya peluang emas, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Timnas Uzbekistan sendiri lebih intens menebar serangan ke gawang Suriah di awal laga.

Sayangnya, serangan demi serangan yang dibangun tak kunjung membuahkan hasil manis. salah satunya dilakukan oleh Khozomat Erkinov. Sayang, tendangannya masih melenceng dari gawang Suriah. Hingga menit ke-20, tak ada gol yang bisa diciptakan Uzbekistan.

Terus diserang, Suriah bukan tanpa perlawanan. Pasukan asuhan Hector Cuper itu juga sesekali membangun serangan ke gawang lawan. Tetapi, upaya mereka tetap gagal berbuah manis.

Salah satu ancaman berbahaya Suriah dilepaskan lewat aksi Ammar Ramadan pada menit ke-40. Sayangnya, bola masih belum tepat sasaran.

Kondisi ini terus tersaji hingga akhir laga babak pertama. Alhasil duel Timnas Uzbekistan vs Suriah di babak pertama harus berakhir dengan skor kacamata alias 0-0.