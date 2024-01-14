Xavi Hernandez Pede Barcelona Sikat Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2023

RIYADH - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, percaya diri timnya mampu menundukkan Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2023. Menurutnya, Blaugrana adalah tim yang berhak meraih gelar dalam duel kali ini.

Barcelona akan berhadapan dengan Real Madrid di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi, Senin 15 Januari 2024 pukul 02.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Los Cules mempertahankan gelar.

Xavi menyadari tidak akan mudah untuk memenangkan pertandingan melawan Madrid. Ia mengatakan, Los Blancos selalu bertambah kuat ketika Barcelona sedang dalam performa terbaiknya.

"Saya merasa Real Madrid akan lebih kuat ketika Barcelona lebih kuat. Sejak saya berada di sini, untuk memenangkan gelar kami harus melampaui Madrid,” kata Xavi dilansir dari Marca, Minggu (14/1/2024).

“Mereka juga bereaksi ketika melihat Barca yang kuat. Segalanya sangat seimbang, Tahun lalu kami memenangkan dua gelar dari mereka dan sekarang kami akan bertarung melawan mereka untuk meraih satu gelar lagi,” sambung pria asal Spanyol itu.

Walau begitu, Xavi menegaskan timnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi untuk menundukkan Madrid. Pelatih berusia 43 tahun itu yakin, motivasi tinggi akan membawa Barcelona meraih titel Piala Super Spanyol ke-15 dalam sejarahnya.