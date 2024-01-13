Advertisement
LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2024, Carlo Ancelotti Siap Permalukan Blaugrana demi Gelar Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:12 WIB
Real Madrid vs Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2024, Carlo Ancelotti Siap Permalukan Blaugrana demi Gelar Juara
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, berapi-api menatap laga kontra Barcelona dalam final Piala Super Spanyol 2024. Dia bahkan memastikan Real Madrid siap mempermalukan Barcelona demi merebut gelar juara Piala Super Spanyol 2024.

Carlo Ancelotti mengatakan Madird sangat bersemangat menatap laga berjatuk El Clasico itu dalam final Piala Super Spanyol. Dia menegaskan Real Madrid akan memboyong trofi ajang itu ke Kota Madrid.

Real Madrid

"Kami termotivasi, hampir meraih gelar pertama musim ini. Kami akan berusaha untuk menang," kata Carlo Ancelotti, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (13/1/2024).

Ancelotti mengatakan kondisi Madrid sejauh ini sudah pulih sepenuhnya usai melakoni laga berat melawan Atletico Madrid pada semifinal Piala Super Spanyol 2024. Tentunya, itu menjadi modal positif Los Blancos -julukan Real Madrid- untuk laga tersebut.

"Kami baik-baik saja, jangan khawatir. Tim telah pulih dari upaya melawan Atletico, atau dalam hal apa pun akan pulih besok," jelas Ancelotti.

