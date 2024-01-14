Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Cuma Menang Tipis 1-0 atas Fulham, Mauricio Pochettino Beri Pembelaan: Kami Tampil Lebih Baik!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |00:51 WIB
Chelsea Cuma Menang Tipis 1-0 atas Fulham, Mauricio Pochettino Beri Pembelaan: Kami Tampil Lebih Baik!
Laga Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, angkat bicara soal hasil laga kontra Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Mendapati timnya hanya menang tipis 1-0, Pochettino langsung memberi pembelaan soal penampilan Chelsea.

Bagi Pochettino, para pemain Chelsea tetap tampil ciamik dalam laga itu. Dengan begitu, The Blues -julukan Chelsea- memang pantas menang dalam laga tersebut.

Chelsea vs Fulham

Meski begitu, Pochettino tak menampik bahwa laga kontra Fulham berjalan sangat sulit. Alhasil, hanya ada satu gol yang dicetak.

"Itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Secara keseluruhan kami pantas menang, kami adalah tim yang lebih baik," kata Mauricio Pochettino, dikutip dari BBC, Minggu (14/1/2024).

Pochettino mengatakan Chelsea membutuhkan poin penuh untuk bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan. Dia pun merasa beruntung karena Chelsea mampu mendapat empat kemenangan beruntung di kandang sendiri.

"Kami membutuhkan tiga poin dan sekarang saya pikir ini adalah empat kemenangan berturut-turut di Stamford Bridge," ujar Pochettino.

"Ini penting, kami harus terus berusaha. Kami punya waktu istirahat, tapi itu akan bagus untuk para pemain kami terlalu banyak pertandingan jadi istirahat itu bagus," lanjutnya.

Ya, Chelsea sukses mengalahkan Fulham dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Bertanding di Stadion Stamford Bridge, Sabtu (13/1/2024), Cole Palmer menjadi pahlawan kemenangan Chelsea usai mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-45+4.

