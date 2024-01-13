Hasil Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Menangi Derby 1-0

LONDON - Hasil Chelsea vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Sabtu (13/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Blues.

Gol tunggal kemenangan Chelsea dihasilkan Cole Palmer (45+4') dari titik penalti. Hasil itu membawa anak asuh Mauricio Pochettino menembus 10 besar klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Chelsea mencoba untuk membuka peluang pada menit ke-10, tetapi umpang Levi Colwill masih bisa dihalau salah satu pemain Fulham. Kemudian pada menit ke-16, tendangan Enzo Fernandez dari luar kotak penalti masih bisa digagalkan pemain bertahan tim tamu.

Sementara pada menit ke-21, sundulan Armando Broja masih melambung diatas mistar Fulham dan membuat Chelsea gagal mendapatkan keunggulan. Tendangan jarak jauh Andreas Pereira hampir membawa Fulham unggul pada menit ke-26, tetapi Djordje Petrovic dengan sigap menggagalkan peluang tersebut.

Penyelesaian yang buruk dari Tom Cairney pada menit 38 membuat Fulham gagal mendapatkan keunggulan, setelah tendanganya dari dalam kotak penalti masih melebar. Fulham kembali mendapatkan peluang bagus untuk memimpin, tetapi sundulan Andreas Pereira masih bisa digagalkan.

The Blues pun berhasil mendapatkan keunggulan pada menit ke-45+4 melalui tendangan penalti Cole Palmer. Hal tersebut terjadi usai salah Issa Diop melakukan tekel dan membuat wasit memberikan Chelsea hadiah tendangan penalti.

Fulham mendapatkan peluang bagus untuk menyamakan keadaan pada menit ke-48, tetapi tendangan bebas Tom Cairney masih bisa dihentikan salah satu pemain Chelsea. Sedangkan Raheem Sterling masih belum beruntung untuk menjauhkan keunggulan pada menit ke-53.