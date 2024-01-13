Manchester City Pantang Tumbang dari Newcastle United demi Juara Liga Inggris 2023-2024

MANCHESTER - Pemain Manchester City Rodrigo menyatakan timnya ingin tetap terjaga dalam persaingan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Oleh karena itu, haram bagi The Citizens kalah dari Newcastle United di pekan ke-21 Liga Inggris.

Manchester City saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 40 poin dengan 19 pertandingan. Tim itu berselisih lima poin dari pemuncak klasemen sementara, Liverpool yang mengumpulkan 45 angka dari 20 laga.

Rodrigo mengatakan timnya harus lebih baik dari laga ke laga dalam kompetisi. Hal itu agar Manchester City meraih hasil maksimal dan menjaga asa menjadi juara Liga Inggris.

"Kami harus meningkatkan (performa) dan pemain harus lebih baik lagi. Kami semua harus bugar jika ingin mencapainya (meraih kemenangan)," kata Rodrigo dilansir dari laman Manchester City, Sabtu (13/1/2024).

Pemain asal Spanyol itu mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk melawan Newcastle United. Sebab, dia nilai timnya memahami mencuri poin dari kandang tim itu bukan perkara mudah.

“Saat ini semua pemain sudah kembali dan kami punya waktu bermain bersama, itu penting," kata Rodri.