Media Inggris Bahas Rekor Ganas Timnas Indonesia di Piala Asia hingga Shin Tae-yong yang Pulangkan Jerman

Shin Tae-yong siap membawa Timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

MEDIA Inggris, Sportsmole, bahas rekor ganas Timnas Indonesia di Piala Asia hingga Shin Tae-yong yang pulangkan Jerman. Hal itu diulas jelang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melakoni laga perdana di Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanan di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Timnas Irak di pertandingan pertama Grup D. Laga tersebut akan berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Senin 15 Januari 2023 malam WIB.

Menjelang menghadapi Irak, media Inggris pun menyebut Shin Tae-yong memiliki perjuangan berat untuk membawa Timnas Indonesia meraih hasil bagus di Piala Asia 2023. Sebab, Sportmole menilai skuad Garuda sedang dalam performa buruk.

Pasalnya, di lima laga terakhir, Timnas Indonesia selalu gagal menang. Timnas Indonesia hanya mampu mendapat satu hasil imbang dan harus menelan empat kekalahan.

"Indonesia tidak pernah menang dalam lima pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, kalah dalam tiga pertandingan persahabatan bulan ini (Januari) dengan skor gabungan 11-1," tulis laporan Sportsmole dikutip Sabtu (13/1/2024).

Timnas Indonesia sempat menggelar pertandingan uji coba, sebelum tampil di Piala Asia 2023. Namun, pasukan Garuda menelan kekalahan 0-4 dan 1-2 dari Timnas Libya dan 0-5 dengan Timnas Iran.

Sementara itu, Timnas Indonesia terakhir mendapat kemenangan ketika tampil di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di laga leg II.