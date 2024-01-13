Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sadill Ramdani Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Pengamat: Hal Biasa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:22 WIB
Sadill Ramdani Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Pengamat: Hal Biasa
Pencoretan Saddil Ramdani dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah hal yang biasa (Foto: Instagram/@saddilramdanii)
JAKARTA - Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, menilai pencoretan Saddil Ramdani dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah hal yang biasa. Pria yang akrab disapa Bung Kus ini menyampaikan pelatih Shin Tae-yong pasti punya pertimbangan tersendiri.

Sebagaimana diketahui, Shin telah memilih 26 pemain yang akan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Secara mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan itu mencoret nama Saddil bersama dengan Arkhan Fikri.

Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Sebelumnya, dua nama yang dicoret oleh Shin Tae-yong adalah Adam Alis dan Arkhan Fikri. Tapi setelah laga melawan Timnas Iran, dia memilih mempertahankan Adam dan mencoret Saddil.

Hal yang cukup mengejutkan karena Saddil menjalani musim yang gemilang bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Tercatat, mantan pemain Persela Lamongan ini sudah mengemas tujuh gol dan sembilan assist dari 18 penampilannya.

Meski begitu, Bung Kus meminta publik untuk tidak terlalu heboh dengan pencoretan Saddil. Dia mengatakan dicoretnya winger berusia 25 tahun ini pasti dengan perhitungan matang Shin.

“Pencoretan pemain itu hal biasa. STY pasti memutuskan itu berdasarkan kebutuhan tim,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (13/1/2024).

1 2
      
