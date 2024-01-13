Piala Asia 2023: Philippe Troussier Pastikan Timnas Vietnam akan Sulit Dikalahkan

DOHA – Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier percaya diri timnya akan sulit dikalahkan di Piala Asia 2023. Troussier mengklaim, strateginya siap membuat sulit tim lawan saat menghadapi Vietnam.

Timnas Vietnam akan berkompetisi kelima kalinya di Piala Asia. The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- memiliki tekad besar untuk melampaui pencapaian sebelumnya yang berhasil menembus perempatfinal pada 2019.

The Golden Star sendiri memang pernah menempati posisi keempat, saat turnamen masih berformat liga pada tahun 1956 dan 1960. Kali ini, format sudah berubah dan Timnas Vietnam akan tergabung dalam grup yang cukup berat.

Mereka akan berhadapan dengan Indonesia, Jepang, dan Irak di Grup D Piala Asia 2023. Walau tergabung dalam grup yang sulit, Troussier percaya diri Timnas Vietnam akan menyulitkan lawan.

“Orang-orang di sini (Vietnam), saya yakin Anda bisa sepenuhnya mengembangkan sepak bola yang saya inginkan,” kata Troussier dilansir dari Soha VN, Sabtu (13/1/2024).

“Tim lain bisa mengalahkan kami, tapi tentu saja setiap lawan yang ingin mengalahkan Anda harus bermain dengan usaha 100 persen, dan mungkin mereka hanya bisa menang di menit-menit terakhir,” tambahnya percaya diri.