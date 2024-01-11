Timnas Vietnam Dihantam Badai Cedera Jelang Piala Asia 2023, Philippe Troussier Tetap Pede Lawan Jepang hingga Timnas Indonesia

DOHA - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengomentari kondisi timnya yang diterpa badai cedera jelang Piala Asia 2023. Meski harus kehilangan sejumlah pemain andalan, dia menegaskan tetap penuh percaya diri menatap perjalanan di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Timnas Indonesia hingga Jepang.

Ya, Timnas Vietnam harus berangkat ke Qatar dengan membawa pemain seadanya. Sebab, sederet pemain kunci mereka mengalami cedera.

Dilansir dari media Vietnam, Soha Vn, pemain inti Timnas Vietnam yang mengalami cedera di antaranya ialah Dang Van Lam, Bui Tien Dung, Doan Van Hau, Que Ngoc Hai, Nguyen Thanh Chung, Nguyen Duc Chien, dan Nguyen Tien Linh. Mereka telah absen karena cedera.

Terbaru, ada Nguyen Hoang Duc juga dikabarkan mengalami cedera. Padahal, dia telah menjadi pemain tengah andalan Timnas Vietnam.

Tak berhenti sampai di situ, pemain pendatang baru, seperti Hoang Van Toan dan Nguyen Thanh Nhan, juga tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023. Mereka dikabarkan mengalami masalah kesehatan juga.

BACA JUGA: Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Setelah Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri Dicoret

Hal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap skuad Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Sebab, ajang itu akan segera bergulir di Qatar mulai 12 Januari 2024.

Di Piala Asia 2023, Timnas Vietnam sendiri diketahui tergabung di Grup D dengan tim-tim kuat, seperti Jepang, Irak, hingga Timnas Indonesia. Perjalanan tim berjuluk The Golden Star Warriors itu di Piala Asia 2023 akan dimulai dengan melawan tim terkuat di Asia, Jepang, pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.