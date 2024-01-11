Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Dihantam Badai Cedera Jelang Piala Asia 2023, Philippe Troussier Tetap Pede Lawan Jepang hingga Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |07:33 WIB
Timnas Vietnam Dihantam Badai Cedera Jelang Piala Asia 2023, Philippe Troussier Tetap Pede Lawan Jepang hingga Timnas Indonesia
Philippe Troussier kala melatih Timnas Vietnam. (Foto: VFF)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengomentari kondisi timnya yang diterpa badai cedera jelang Piala Asia 2023. Meski harus kehilangan sejumlah pemain andalan, dia menegaskan tetap penuh percaya diri menatap perjalanan di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Timnas Indonesia hingga Jepang.

Ya, Timnas Vietnam harus berangkat ke Qatar dengan membawa pemain seadanya. Sebab, sederet pemain kunci mereka mengalami cedera.

Timnas Vietnam

Dilansir dari media Vietnam, Soha Vn, pemain inti Timnas Vietnam yang mengalami cedera di antaranya ialah Dang Van Lam, Bui Tien Dung, Doan Van Hau, Que Ngoc Hai, Nguyen Thanh Chung, Nguyen Duc Chien, dan Nguyen Tien Linh. Mereka telah absen karena cedera.

Terbaru, ada Nguyen Hoang Duc juga dikabarkan mengalami cedera. Padahal, dia telah menjadi pemain tengah andalan Timnas Vietnam.

Tak berhenti sampai di situ, pemain pendatang baru, seperti Hoang Van Toan dan Nguyen Thanh Nhan, juga tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023. Mereka dikabarkan mengalami masalah kesehatan juga.

Hal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap skuad Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Sebab, ajang itu akan segera bergulir di Qatar mulai 12 Januari 2024.

Di Piala Asia 2023, Timnas Vietnam sendiri diketahui tergabung di Grup D dengan tim-tim kuat, seperti Jepang, Irak, hingga Timnas Indonesia. Perjalanan tim berjuluk The Golden Star Warriors itu di Piala Asia 2023 akan dimulai dengan melawan tim terkuat di Asia, Jepang, pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635475/6-atlet-pbsi-degradasi-dari-pelatnas-reza-al-fajri-mengundurkan-diri-bta.webp
6 Atlet PBSI Degradasi dari Pelatnas, Reza Al Fajri Mengundurkan Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/real_madrid_jude_bellingham_arda_guler.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Real Madrid Tumbangkan Juventus, Liverpool dan Chelsea Pesta Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement