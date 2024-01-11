Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Setelah Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri Dicoret

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 setelah Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri dicoret akan diulas dalam artikel ini. Nama-nama pemain abroad lain dipastikan jadi andalan Shin Tae-yong.

Ya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan bahwa Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri dicoret dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, hanya 26 pemain yang bisa didaftarkan setiap tim ke ajang itu.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri total memboyong 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia 2023 sejak di Turki. Alhasil, harus ada dua pemain yang dicoret dari skuad.

Sumardji mengatakan pencoretan Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong. Ada sejumlah kriteria yang dinilai oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dinilai, mulai dari segi teknis hingga strategi.

“Ya, betul Saddil dan Arkhan (dicoret),” ujar Sumardji lewat sambungan telefon, Rabu 10 Januari 2024.

"Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi,” lanjutnya.

Dengan dicoretnya Saddil dan Arkhan Fikri, lantas bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia nantinya di Piala Asia 2023? Utamanya dalam laga perdana Piala Asia 2023, kala Timnas Indonesia melawan Irak.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan dimulai dengan melawan Timnas Irak di matchday Grup D. Duel Timnas Indonesia vs Irak akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024.

Dalam laga itu, Shin Tae-yong diprediksi menurunkan formasi 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang, sosok Ernando Ari dipastikan masih jadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu.