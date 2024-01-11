Saddil Ramdani, Satu-satunya Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Dicoret Shin Tae-yong Jelang Piala Asia 2023

SADDIL Ramdani, satu-satunya pemain abroad Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong jelang Piala Asia 2023. Sekadar diketahui, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi ada dua pemain Timnas Indonesia yang dicoret sebelum mengarungi Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

“Ya, betul Saddil (Ramdani) dan Arkhan Fikri (dicoret),” kata Sumardji lewat sambungan telefon, Rabu 10 Januari 2024.

(Saddil Ramdani gagal beraksi di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Pencoretan dua nama ini murni karena alasan teknis dan strategis. Secara posisi yang ditempati, Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri memiliki banyak pesaing.

"Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi,” lanjut COO Bhayangkara FC ini.

Dengan dicoretnya Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri, Shin Tae-yong sudah menemukan 26 nama yang dipersiapkan tampil di Piala Asia 2023. Saddil Ramdani menjadi satu-satunya pemain abroad yang dicoret jelang Piala Asia 2023.

Sejak 21 Desember 2023, Shin Tae-yong memanggil 28 nana untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Dari 28 nama itu, 11 di antaranya merupakan pemain yang mentas di luar negeri atau biasa disebut pemain abroad.