Dorival Junior Siap Kembalikan Keperkasaan Timnas Brasil

RIO DE JANEIRO - Dorival Junior berambisi mengembalikan keperkasaan Timnas Brasil selama masa kepelatihannya. Hal itu agar tim Samba kembali mendapat prestasi membanggakan.

Sebatas informasi, Dorival Junior telah menandatangani kontrak hingga 31 Desember 2026 untuk menukangi Timnas Brasil. Tugas paling awalnya adalah membawa Vinicius Jr dan kawan-kawan tampil pada Piala Dunia 2026.

Pria berkebangsaan Brasil itu mengatakan sangat senang menjadi bagian dari tim Kenari Kuning. Sebab, Timnas Brasil merupakan tim unggulan sepakbola dunia dengan sederet pemain-pemain berkualitas.

"Saya di sini untuk mewakili tim paling sukses di dunia, tim yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia," kata Dorival, dilansir dari Tuttomercatoweb, Sabtu (13/1/2024).

Mantan pelatih Sao Paulo itu mengatakan akan berusaha membawa Timnas Brasil menjadi juara Piala Dunia. Timnya sejauh ini sudah mencatatkan lima kali menjadi juara.

"Mereka mempunyai kewajiban untuk menang lagi," tukas Dorival.