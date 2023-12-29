Batal Tangani Timnas Brasil, Carlo Ancelotti Perpanjang Kontrak di Real Madrid Hingga Juni 2026

MADRID – Carlo Ancelotti dipastikan batal menangani Timnas Brasil. Juru taktik asal Italia itu telah sepakat memperpanjang kerjasamanya di Real Madrid hingga Juni 2026 mendatang.

Sebelumnya, masa depan Ancelotti bersama Real Madrid masih abu-abu. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir tidak ada omongan terkait perpanjangan kontraknya yang akan habis pada Juni 2024.

Tapi sekarang, masa depan Ancelotti sudah terjawab. Real Madrid telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pelatih berusia 64 tahun itu selama dua musim atau tepatnya hingga 30 Juni 2026.

“Real Madrid C.F. dan Carlo Ancelotti telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pelatih kami hingga 30 Juni 2026,” tulis pernyataan resmi Real Madrid, Jumat (29/12/2023).

Kabar ini sekaligus membuat Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) gigit jari. Pasalnya, Presiden CBF Ednaldo Rodrigues sempat mengumumkan kalau Ancelotti akan melatih Timnas Brasil saat mengukuhkan Fernando Diniz sebagai juru taktik sementara Selecao -julukan Timnas Brasil.

Kala itu, Ednaldo mengatakan kalau Ancelotti akan mulai menukangi Timnas Brasil pada Copa America 2024. Dimana ajang tersebut akan berlangsung pada 20 Juni 2024.